Jorge Javier Vázquez está disfrutando de unas vacaciones antes de volver a la carga y retomar su gira 'Grandes éxitos' y los mandos de 'Sálvame', y parece estar viviendo grandes aventuras... "Viajar al otro lado del mundo en busca de playa y tener que pedir una manta en el desayuno", comentaba él mismo junto a una imagen en la que aparece arropadito en una silla, y es que en esta época del año hay muchos que se pasan con el aire acondicionado. Pero esto no es lo único que ha compartido con sus seguidores el presentador, también hemos podido ver su lado más divertido en una 'mini cama' supletoria; "Viajar con un matrimonio amigo y pedir una cama supletoria para mí. Llegar y darte cuenta de que aquí son muy listos porque me ponen una cama acorde a mis dimensiones. Volver a la infancia. Si me muevo me despeño".

Todo parece estar tomándoselo con humor. Sin embargo el mar ha despertado su carácter más melancólico... Con unas vistas que trasmiten una paz infinita, Jorge Javier ha posado de espaldas, mirando al mar, y ha comentado; "Procuro olvidarte".

Procuro olvidarte A post shared by Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez) on Aug 19, 2018 at 5:12am PDT

El título de una profunda canción que habla sobre lo difícil que es pasar página tras una ruptura amorosa. ¿Se trata de alguna indirecta a su ex? Parece que Jorge todavía sigue extrañando a P, con quien salió varios años y quien le dejó hace unos meses.