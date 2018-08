Carlos Lozano está harto de sus ex. Al menos así lo quiso dejar claro anoche en 'Sábado Deluxe', donde se sentó dispuesto a acabar con la guerra abierta que se traen Miram Saavedra y Mónica Hoyos desde hace meses. Aunque lo que no esperaba (o quizá sí) era que le acabaría salpicando a él... y es que Miriam estaba siguiendo muy de cerca su entrevista y no estaba dispuesta a callarse. "Carlos, ya te desahogaste, liberaste tu furia... ¿ya estás contento, Carlos?", comenzaba la peruana como si de un calentamiento se tratara. Porque, desde luego, la cosa no iba a quedar ahí. Mientras Carlos estaba, y está, dolido por la infidelidad de su chica con Hugo Castejón, Miriam se atrevió a lanzar la bomba; "Tú sí me fuiste infiel".

"Me hablaron dos chicas por redes y cometí el error de las guarrerías que se hacen por redes", pero Carlos quiere dejar claro que "no te engañé físicamente".

"¿Qué hombre enamorado hace guarrerías por redes teniendo a tu novia buenorra como yo?", atacaba Miriam. "¿Qué necesidad tenías de buscar por redes sociales? ¡Conquistador!", añadía a pleno pulmón cual telenovela. Pero ella se lava las manos de lo lindo, ¿su escudo? la juventud... "Yo soy joven y puedo cometer errores, nadie me puede juzgar, soy joven y de los errores se aprende", zanjaba. ¡Toma ya!