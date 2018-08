Kiko Rivera ha conseguido lo que nunca hubiera imaginado. Atrás quedan las tallas grandes, eso ya forma parte de un pasado al que el hijo de la tonadillera no está dispuesto a volver. Ahora está orgulloso de su nueva vida y de lo que ha conseguido. Desde que se sometió a una operación de reducción de estómago ha perdido unas cuantas tallas, y es que ha logrado adelgazar ¡42 kilos! Eso sí, no todo ha sido coser y cantar. Después de la operación, ha tenido que someterse a una dieta y una vida sana. "De un año para otro gracias a la Clínica Bruselas y al gran esfuerzo que he tenido que realizar a todo lo que me han mandado, este ha sido el resultado en solo 1 año. 42 kilos separan un año de otro", comentaba Kiko en su publicación.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

No hay más que ver la foto que el mismo comparte para darse cuenta del tremendo cambio que ha dado el hijo de la Pantoja. Tan bien está con su cuerpo que hasta se atreve a hacer postureo luciendo palmito.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

El cambio no ha sido solo exterior. Kiko Rivera ha empezado una nueva etapa en la que se siente bien por dentro y por fuera. Quitando el lapso en el que se puso bigote y se tuvo que afeitar porque él mismo se asustó de su reflejo, Kiko ya no es el mismo. "Se tal y como eres! Sin complejos. No valen para nada! Se feliz ! Pero sobre todo quiérete a ti mismo. Feliz sábado familia", les decía a sus seguidores.

Desde este notable cambio, su salud se ha convertido en un elemento prioritario de su vida diaria y, dada la influencia que tiene, quiere compartir esta filosofía de vida. Todo un acierto, pues aunque las tallas no deban acomplejarnos, un estilo de vida sana sí debe ser algo sobre lo que concienciar. Las curvas no son motivo de vergüenza pero el sobrepeso es una enfermedad, por lo que aprender a diferenciarlo y pararlo a tiempo puede prevenir de muchos problemas de salud. ¡Bravo, Kiko!