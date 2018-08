La calma cuando todo está en revuelto orden 🗯🗯🗯🗯🗯🗯🗯🗯🗯🗯🗯🗯 #contigotodo #drinkdreams #summer2018 #hagoloquemegusta

A post shared by Sandra Barneda (@sandrabarneda) on Aug 18, 2018 at 2:07am PDT