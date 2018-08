Más que acostumbrados estamos a que nuestros famosos profesen su fe libremente y nos hagan a todos partícipes de sus viajes en peregrinación en Semana Santa: la virgen de Regla, la virgen del Rocío, la Esperanza de Triana, la Macarena... cientos de famosos acuden cada año (normalmente al sur de España) para celebrar las festividades más santas del año, pero la que ha sorprendido ahora, a mitad del verano, es Marta López, que ha aprovechados sus vacaciones de verano para marcharse hasta Asturias y agradecerle a la virgen de Covadonga el gran favor que le concedió hace ya 5 años. Pero, ¿de qué se trata?

Ha sido la propia Marta la que lo ha querido compartir a través de Instagram: "Lo prometido es deuda. Hace 5 años vine a visitar a la Virgen de Covadonga y le pedí un deseo: “quiero ser madre otra vez de un niño, que sea rubio y ojos azules”, y lancé una moneda al agua... (yo llevaba 1 año con el amor de mi vida) y tenía dos hijos de mi anterior relación. A los 15 días me quedé embarazada, después de llevar meses intentándolo", cuenta Marta.

La presentadora, y ex gran hermana, continuó dando detalles: "Nació el niño, rubio y de ojos azules (como su papá), así que hice la promesa en el embarazo de que, si todo salía bien, hacía el camino de Santiago y... bueno, ¿veis la foto, qué preciosidad de hijo me dio? Así que ahí os enseño una foto llegando a Santiago y cumplí, pero hoy he venido a que la Virgen conozca a Javier y a darle las gracias".

Marta no puede estar más agradecida a la vida y, sobre todo, a la virgen de Covadonga, por tener tres niños guapos y sanos y un chico que la adora, así que, ni corta ni perezosa, este año se ha hecho el camino de Santiago ¡y ahora está en Asturias agradeciéndole a la virgen haberle concedido el mayor deseo de su vida!

Marta está viviendo su mejor vida ahora que se ha apartado de la televisión por completo: después de su divorcio, decidió no volver a trabajar en el medio, pero ella, que siempre ha sido una 'hormiguita', ya preveía que aquello no era para siempre. Ahora, sin embargo, vive de lo más feliz dedicada a su familia y a su negocio de catering.