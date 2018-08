Kim Kardashian y Kanye West o cómo hacer el ridículo en una boda

Si hablamos de los estilismos de Kim Kardashian, a más de uno y de una le vendrán a la cabeza vestidos ultra ceñidos (generalmente de látex, porque ante todo una es sencilla y cómoda en su día a día), transparencias imposibles, mallas que marcan más de lo que gustaría (a ella y a nosotros), sudaderas con botas de tacón por encima de la rodilla y un sinfín de modelitos 'rarunos'. Pues bien: este fin de semana, Kim ha vuelto a cumplir con nuestras expectativas, y esta vez no lo ha hecho sola, sino acompañada por su maridito, el rapero Kanye West, como invitados a la boda del cantante 2 Chains... y allí, en la mansión Versace (Miami), ejercieron de los perfectos invitados... horteras.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Porque sí: Kim no se quedó corta con un vestido en verde neón (vale que no hay que ir de blanco para no hacer sombra a la novia... pero tampoco es plan deslumbrarla con un traje fosforito), aunque el que sí se quedó corto fue Kanye... literalmente, porque decidió prescindir de camisa con su traje... y de 2 ó 3 tallas de zapatos. Qué zapatos: ¡unas chanclas guarras de ir a la playa! ¡Y con calcetines! ¿Pero de dónde se han 'escapao'?

Gtres

Eso sí, lo mejor del día no fue, ni de lejos, la boda, sino poder ver a Kim siendo levantada en brazos por su hombre porque el látex del vestido no le daba casi ni para dar el paso siguiente... ¡como para subirse a un 4x4 cuyo primer escalón le llegaba a la celebrity a la altura del culo! Son las desventajas de medir 1'59m... y de querer ir de diva con un cochazo para el que no era la ocasión.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Gtres

Gtres

Sin embargo, todos los males se le pasaron cuando, por el camino, pararon en una conocida heladería. ¡Ay, lo que le gusta a la Kardashian llevarse algo fresquito a la boca con estos calores...!