Este fin de semana, Alcorcón ha vivido un triste episodio. Un joven era agredido por el personal de seguridad de una discoteca de la localidad, y como él mismo asegura, solo por besar a su novio. "Le di un beso a mi pareja y salió uno de los porteros y dijo 'maricones, no queremos maricones'. Me pegaron un puñetazo, me tiraron al suelo y me hicieron unos cortes en la cara. Del mismo golpe que me pegué se me salió el hombro", relataba Dani Duque. Se trataría, entonces, de una agresión homófoba intolerable. Para todos. Y una de las que se ha hecho eco del caso ha sido Andrea Duro, y es que le toca especialmente de cerca. La víctima es el primo de la actriz, Dani Duque Duro, es por eso que la madrileña no ha dudado en sacar las garras y denunciar lo sucedido.

"Sábado 18 de agosto. Mi primo sufre una agresión en una discoteca por el simple hecho de ser gay. Sigo alucinando que en España y a estas alturas puedan seguir ocurriendo cosas así", comienza escribiendo Duro. Según cuenta Andrea, el parte de lesiones se traduce en "un pómulo partido y el hombro dislocado por el guantazo que el de 'seguridad' le ha dado en el momento en que mi primo besaba a su chico".

La actriz está completamente indignada y tiene claro que no volverá a pisar la discoteca en la que ha sucedido; "¿Qué pude suponer para vuestra imagen que dos personas del mismo sexo que se aman, se besen en a puerta de vuestra discoteca?", se preguntaba incrédula.



No ha dudado en dar todo su apoyo a su primo, y abogar por un amor libre; "Y, por supuesto, todo mi apoyo y cariño para ti @duqueduro. Ten claro siempre que el amor es mucho más fuerte que el odio. Te quiero".

La discoteca, por su parte, ha emitido un comunicado en el que rechazan todo tipo de discriminación, y aseguran, además, que el golpe se produjo porquee el chico estaba armando escándalo en el local y trataban de echarlo. "Continuando el comunicado realizado ayer, desde la dirección de Jowke hemos investigado, con el máximo interés, para recabar toda la información y detalles posibles. La empresa contratada para gestionar la seguridad nos ha remitido este comunicado, tras pedirle explicaciones de lo sucedido. Nos confirman, fehacientemente por tanto, que en la actuación de seguridad no intervienen motivos relativos a la homofobia, como se ha difundido a traves de las redes sociales, sino otras causas cuyo conocimiento se pondrá a disposición de los estamentos correspondientes. Gracias y saludos, La Dirección".