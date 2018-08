Chabelita llevaba unas semanas jugando al despiste respecto a su relación con Omar Montes. Aunque todo apuntaba a que el cantante y la hija de la tonadillera eran mucho más que amigos, ella no se había atrevido a confirmar su relación, y ahora sabemos el motivo... No ha tenido nada que ver el' oscuro pasado' que podría tener Omar ni los ex de Chabelita, la razón por la que no había dado ese paso hasta ahora era que ¡no quiere precipitarse! Claro, después del recorrido de idas y venidas con Alberto Isla y Albalá, la joven va con miedo. Con Alberto vivió una montaña rusa auténtica, hasta tienen un hijo en común y se comprometieron, con Alejandro Albalá llegó a casarse... Así que esta vez, haces bien Isa, pies de plomo. Ha sido en una entrevista para 'El programa del verano' donde ha aclarado la situación; "Me cuesta mucho porque luego pasa cualquier cosa y es como 'mira, otro novio', aunque lo considere así prefiero no decirlo muy alto", cuenta mientras intenta ocultar su sonrisa tímida ante la pregunta de si son novios.

"Omar es un chico con el que me lo paso muy bien, ha estado en mi casa, ha conocido a mi hijo y a mi madre... He tomado confianzas muy rápido porque él me ha trasmitido que puedo confiar en él", confiesa. ¡Toma ya! Omar Montes ya conoce al pequeño Albertito, esto es, sin duda, un gran paso en su relación... y de conocer a Isabel Pantoja ya ni hablamos.

Ahora la pareja acaba de regresar de su viaje a Miami, en el que la hija de la tonadillera ha podido conocer a su mayor ídolo, Anuel, y aunque la polémica les ha perseguido parece que todo va viento en popa a toda vela.