Antonio Tejado regresó a ‘Sálvame’y lo hizo ofendido y dolido por la falta de llamadas y atenciones recibidas por parte de sus compañeros. Tras 38 largos días sin pisar el plató más polémico, Tejado reprochó haberse sentido más solo que la una. Sus compañeros no le han llamado para preguntarle cómo le iba su vida y él se ha ofendido, porque él siempre pensó que la amistad laboral iba más allá de saludarse en los pasillos del plató. Y es que Antonio esperaba mucho más de las personas con las que tantas risas comparte ante las cámaras. No obstante, decidió tomárselo con calma, asumiendo que lo mejor es no esperar nada de ellos.

Rotundo, Antonio explicó que "amigo, amigo, amigo de amigo... Pues amigo no tengo ninguno aquí". Y es que Tejado lo tiene claro: "Yo amigos tengo cuatro en mi vida", sentenció con solemnidad.

Kiko Hernández justificó su falta de atenciones con Antonio: "Ni te he llamado, ni te voy a llamar. Porque en este programa hay 30 colaboradores y si tengo que estar pendiente de cuántos vienen y cuántos días vienen, no me da la vida".

Carlota Corredera, por parte, compartió su experiencia en relación a la amistad laboral: "Todos hemos descubierto que no se puede contar con todo el mundo de la tele después de salir de ella".

Antonio, al ver la polémica creada, intentó restar importancia a todo: "Esto es una anécdota, yo tengo a mis padres y amigos en mi vida", dijo con calma.

Finalmente, y tras la reflexión, Antonio concretó que no todos le ignoraron: "Me acordé de Rafa y José Manuel, y es cierto que él me llamó en alguna ocasión", concluyó.