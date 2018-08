Parece que Chabelita está dejando la vergüenza a un lado y no tiene pelos en la lengua a la hora de hablar de sus relaciones. Si ayer aclaraba en qué punto está con Omar Montes, quien, por cierto, ya ha dado un gran paso en su relación... Ahora ha hablado, sin tapujos, de todos los hombres que han pasado por su vida. Lo ha hecho en una entrevista para 'El programa del verano', donde no se ha escapado ningún nombre; Desde ex maridos oficiales hasta amores platónicos... Y esto es lo que tiene que decir de ellos. El programa le ha ido poniendo nombres en la palestra, y ella no se ha cortado un pelo a la hora de describirlos con una palabra (aunque de alguno tenía mucho más que decir).

El primer afortunado (casualmente) ha sido su querido Omar Montes. Para él tiene una palabra; "Especial", y es que se le pone una carita de enamorada cuando habla de él... Asegura que es "divertido, alguien a quien estoy conociendo".



Pero por la vida de Chabelita han pasado otros hombres, o al menos se le ha relacionado con ellos, como Álvaro Carrellán (ex concursante de 'Quién quiere casarse con mi hijo'), aunque según Isa es solo un "amigo" al que "aprecio mucho". También se habló de Toni 'casetas'... y él, asegura, "me da vergüenza".

Sin embargo, en la vida de Chabelita ha habido dos hombres muy importantes... Con uno se casó y con el otro tuvo un hijo y estuvo a punto de pasar por el altar. Pero, ¿qué opina de ellos?

Ha sido muy cuidadosa al hablar del padre de su hijo, Alberto Isla: "Hablamos alguna vez, pero por temas del niño y nada más. Tenemos buena relación por nuestro hijo, pero los temas de las custodias son otras cosas. De los mensajes tampoco quiero hablar porque no gano nada y hago mala sangre. Si quiere hablar de mí en un plató, tiene vía libre porque no voy a hacer nada", asegura.

Pero no ha sucedido igual con Alejandro... Probablemente se haya llevado la peor parte. Le ha llamado "pesetero y garrapata". Según Isa, "no le guardo ningún rencor pero que deje de hablar de mi".