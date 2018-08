Desde que anunciaran su compromiso, Ariana Grande y Pete Davidson se han convertido en la pareja del momento y no hay día en que las redes no se derritan con su amor. Sin embargo, todavía no habíamos sido testigos de un beso 'público' ni de un posado oficial... ¡Hasta ahora! Anoche, el Radio City Music Hall de Nueva York acogió la entrega de los MTV Music Video Awards 2018 y fue allí donde la cantante apareció acompañada de Pete. Muy coquetos y cómplices en el photocall, la pareja protagonizó las instantáneas más románticas de la gala. Sin soltarse ni un solo segundo, Ariana y Pete compartieron miradas tímidas, sonrisas cómplices y tiernos abrazos... Y entonces llegó lo que muchos estábamos esperando... ¡El beso!

Getty

Ninguno pudo evitar sonreír tras este beso, a sabiendas de que la imagen daría la vuelta al mundo. Las redes sociales ya echan humo después de estas románticas instantáneas que tanto pedían a gritos.



Getty

La pareja está a punto de pasar por el altar, contra todo pronóstico, al menos para Ariana; "No soy una persona muy tradicional, por eso nunca pensé que me fuese a casar. No lo vi venir, es decir, nunca deseé algo así, siempre pensé 'Que le den', no tiene sentido. De hecho, me preguntaba '¿Para qué?", sin embargo, la llegada de Pete a su vida lo cambió todo; "Pero cuando estuve con la persona indicada lo entendí", contaba Ariana a un medio local.