A pesar de que María Lapiedra está en un precioso momento con Gustavo González, la ex actriz porno no tiene el horno para bollos. Hace unos días, María ponía rumbo a los lujosos Emiratos Árabes, concretamente a Dubái, para pasar unos días, a pesar de que nadie sabía realmente a lo que iba. Y fue ahí donde Rafa Mora aprovechó el vacío para rellenarlo con un comentario que a la colaboradora le ha dolido mucho (y la ha puesto de bastante mala leche, las cosas como son): que se fue a hacer unos "trabajitos". No hace falta ser muy listo para imaginarse a qué tipo de "trabajitos" se refería el de 'Sálvame' a través de un directo en Instagram...

Pues bien, ahora ha sido la propia María la que ha querido aclarar todo, no sin antes cargar contra el ex tronista de 'MYHYV': "Dijo algunas cosas muy, muy fuertes de por qué había ido yo a Dubái, y esto lo voy a demandar el 1 de septiembre, y ya tengo el abogado y todo. Dijo que había ido a hacer “trabajitos”, que es muy fuerte. Yo fui a Dubái con mi amiga Sol (Vartán) de vacaciones", zanjó desde su programa de cabecera, 'Cazamariposas'.

"Hombre, ¿tú crees que es normal que se invente que voy a Dubai a hacer 'trabajitos'?", respondió a la presentadora Núria Marín este lunes cuando le preguntó si le merecía la pena demandarle por eso, y añadió: "Esto lo puso en Instagram, y a las 2 horas lo borró porque la gente le decía 'te va a demandar', y es normal. Pero yo lo tengo en el móvil".

Rafa no se ha vuelto a pronunciar ni en 'Sálvame' ni a través de las redes sociales cuando se escriben estas líneas, aunque no dudamos de que no tardará mucho...