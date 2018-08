Laura Pausini está en plena gira. Su ' Fatti Sentire World Tour 2018' acaba de pasar por Perú, y éste se ha convertido en un escenario que no va a olvidar. Aunque todos sus conciertos son especiales, en este ha tenido que vivir un episodio que, desde luego, no va a pasar desapercibido. La cantante invitó a subir al escenario a una fan para que cantara la conocida canción 'Se fue' junto a ella. Un hecho de lo más normal que se ha convertido, ya, en un vídeo viral. Y es que la euforia de su seguidora era tal que no paró de mover un objeto que llevaba en las manos mientras cantaba, y en uno de esos movimientos bruscos... ¡Golpeó a Laura Pausini! Tras el accidente, la italiana le quitó el objeto a la joven para seguir cantando sin inconvenientes.

Afortunadamente todo ha quedado en una simple anécdota.