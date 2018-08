el día 8 de este mes estaré en la inauguración de la nueva tienda de @leftiesofficial #leftiesbarcelona (C/Pelayo 2, Barcelona). entrad en su perfil para saber cómo ganar entradas m&g! nos vemos allí 💙

