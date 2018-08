Kiko Matamoros y Makoke: un amor ¿todo por la pasta?

Tras 20 años de convivencia, poco más de un año y medio casados y una hija en común, este miércoles nos levantábamos con la noticia de que Kiko Matamoros y Makoke ¡se separan! Según apunta la revista Lecturas, la pareja habría tenido un acusado desgaste producto de la convivencia en los últimos tiempos, y habría sido ella la que ha dado el paso de separar sus caminos. Todo ello nos hace preguntarnos: ¿Desgaste ahora? ¿Después de pasar por el altar tras 18 años juntos? Algo nos olía a chamusquina, y la siguiente pregunta era obligada: ¿están allanando el terreno para vender la enésima exclusiva? ¿Todo vale por la pasta?

Estamos acostumbrados a que centenares de celebrities vendan sus vidas por un buen pellizco, y la reina de todas ellas es Chabelita: ahora estoy con uno, lo vendo; me separo lo vendo; empiezo con otro, lo vendo; me caso, lo vendo; me divorcio, lo vendo; vuelvo con mi ex y bautizo a mi hijo... y así continúa. Por eso no es de extrañar que otros estén tratando de sacar tajada de sus relaciones. ¿Serán Kiko y Makoke los próximos Chabelita y Alejandro Albalá?

La pareja no se ha caracterizado por vender a tutiplén su vida, pero sí es cierto que en los últimos años, la familia ha hecho su agosto, en especial desde que Laura Matamoros participara (y ganara) en 'GH VIP 4': la hija del colaborador aireó los trapos sucios de su familia por toda España, lo que hizo que el caché de Kiko y Diego Matamoros se disparara para conseguir que hablaran... y el resto es historia: la mala relación de Laura y Diego con su padre, el acercamiento familiar, la bronca de Diego con Makoke (que llegó a estar judicializada), los problemas económicos de Kiko (que debe a Hacienda más de un millón de euros, y de lo que ha hablado largo y tendido en prensa y televisión previo pago), la boda de Kiko y Makoke o la presentación en sociedad de su hija -Ana Matamoros- son sólo algunos de los ejemplos de que comercializar con su vida a ellos les sale muy rentable.

Por no hablar de sus sueldos como colaboradores televisivos en Mediaset y del último movimiento del todavía matrimonio: la venta de su casa madrileña para marcharse a Málaga es un tema que traerá cola en las semanas venideras, pues Makoke lo ha confirmado, aunque estos días desvelaba que 'no será de momento'. ¿Estarán esperando a solucionar sus problemas conyugales y el dinero que estos podrían arrastrar? Desde luego, los divorcios, las deudas pendientes por cubrir y las nuevas casas no se van a pagar solas...