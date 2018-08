Paula y David ya tienen sentencia de divorcio, pero es falso que la actriz vaya a casarse con el futbolista Miguel Torres. En declaraciones a 'La Razón', ella misma ha asegurado: “De boda nada, no tengo intención de casarme tan pronto, ¡ni que estuviera loca!”. Pero que nadie se asuste, que su relación con Miguel, que comenzó en enero de 2018 (aunque no la confirmaran hasta marzo de ese mismo año) sigue viento en popa. De hecho, han pasado juntos y con Daniella, la hija de la actriz, la mayoría de sus vacaciones estivales. Aunque muchos dudaron de este amor, lo cierto es que Paula no para de decir que es “muy feliz” a todos los que la rodean. Y la relación de la pareja es tan firme que, según 'La Razón', el futbolista está pensando en instalarse en el nuevo chalé de la actriz en Madrid, propiedad que estará lista a principios de 2019.

El periodista Aurelio Manzano fue quien publicó la noticia de la sentencia de divorcio. Asegura que "el divorcio ya es un hecho, que ahora hay que esperar la copia testimoniada de la misma e inscribirlo en el Registro Civil, y que ninguna de las dos partes ha recurrido esta sentencia". Una sentencia que le da a Paula la oportunidad de volver a casarse cuando quiera, pero por lo que parece, eso no está en sus planes más inmediatos.

Por su parte, Daniella también ha pasado parte de sus vacaciones con su padre, David Bustamante. Aunque la pequeña no cumplía los 10 años hasta el 17 de agosto, su padre decidió montarle una fiesta por adelantado, y sin la presencia de la madre, durante sus vacaciones cántabras. No es que la relación de Paula y David haya dejado de ser amistosa, simplemente al cantante le apetecía que su niña festejara también el cumple con la familia paterna.

Paula no se quedó atrás, y el día del cumpleaños le preparó otra gran fiesta a la princesa de la casa. "Felicidades mi princesa!!!! Hoy hace 10 años que naciste... Y cada día, desde entonces, me has hecho la mujer más feliz del mundo! Eres tan especial y me lo haces todo tan fácil! Probablemente yo te haya enseñado muchas cosas en todos estos años pero ni te imaginas la cantidad de cosas que tu me has enseñado a mi... Te quiero más que a mi vida y mi única meta es que seas FELIZ hoy y siempre!", decía en sus redes.