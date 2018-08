Tras su viaje a Argentina, Las Campos aterrizaron en Chile con motivo de la nueva entrega de su reality. Pero, ¿fueron todo risas y diversión? Terelu y Carmen Borrego se encontraron con un desplante épico. La hija de Edmundo Arrocet, María Gabriela, se negó a comer con ellas en la comida familiar organizada por María Teresa Campos. Las hermanas Campos, ante tal desprecio, decidieron ocultarle todo a su madre y Edmundo, a fin de no "darles un mal rato". La presentadora, ajena al veto, se mostró más feliz con una perdiz con la hija de su pareja, a la que además le abrió las puertas de su casa."Tú estás invitada cuando quieras, te lo he dicho muchas veces", repitió varias veces la presentadora. María Gabriela, sonriente, aceptó la invitación: "Para el verano estaría rico", concluyó.

La sonrisa de Teresa la delataba, estaba encantada con la familia de Edmundo, y en especial con los nietos de Arrocet. José y Pedro, los hijos de María Gabriela, se llevaron los mimos de María Teresa, que los llenó de besos. "Soy Teresa, dame un besillo, dame un besillo", les pedía con amor.

Ante la ausencia de sus hijas, María Teresa expresó su deseo de que todos se reunieran. Ante estas declaraciones, María Gabriela se limitó a sonreír. Quien mostró aprecio por las hijas de la presentadora fue la hermana de Edmundo: "Muy simpáticas, se lo pasaron súper bien con mi hiji", declaro ante la cara de asombro de María Gabriela.

El tema polémico fue la comida de Teresa: "El salmón ahumado, ¿puedo comerlo yo? No quiero nada verde, sin nada, en plato. Si tiene 40 cosas no quiero...", explicaba mientras la hija de Arrocet ponía caras de sorpresa.

Mucho más seria estaba Terelu, que visitó un mercadillo con su hermana: "¿Pero qué le hemos hecho nosotras? Se me ha puesto mal cuerpo y todo... Me importa un plátano que María Gabriela no quiera vernos. De todo lo malo se saca algo bueno, porque así tengo tiempo para hacer la maleta...", expresó Terelu.

Terelu llegó a pensar que el motivo del desplante de María Gabriela era económico: "¿Crees que ella piensa que conocernos tiene un precio?", preguntó a Carmen.

Sobre la razón por la que decidieron ocultarle todo a su progenitora, Terelu se justificó: "Para mí sería un disgustazo irme a comer cuando se ha dicho que mis hijas no vengan", declaró Terelu.

Carmen, por su parte, expresaba su temor: "No quiero que se monte un circo con la decisión de María Gabriela, y si se monta que sea con ella, que es quien ha tomado la decisión", declaró.