La hija de María Teresa Campos, Terelu, había dejado más que manifiesta su pasión por las porras y los churros en el reality 'Las Campos'. Sin embargo, la nueva edición del programa ha revelado que Terelu tiene otra pasión: los plátanos. Mientras su madre comía con la hija de Edmundo, Terelu y su hermana Carmen Borrego paseaban tranquilamente por un mercado de Chile, Terelu no pudo resistir la tentación al ver 'el fruto del amor'. "Ese plátano me lo comía yo", dijo mientras miraba con ojos golosos un puesto de fruta. Dicho y hecho, la presentadora de televisión se lanzó a comprar unas bananas, tardando menos de un minutos en hincarle el diente a una de las piezas.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

Como si de una porra se tratara, Terelu degustó la fruta, demostrando que cuando no hay porras, buenos son plátanos. O, tal y como demostró en Argentina, choripanes.

Telecinco

Publicidad - Sigue leyendo debajo

No obstante, y porque Terelu lo vale, Carmen decidió que no podía dejar pasar la oportunidad de poner un churro en la vida de su hermana. Por eso, cuando Carmen pasó por delante de una churrería no se lo pensó.

Telecinco

"No puedo pasar delante de unos churros y no llevarte", le dijo a Terelu tras sorprenderla con unos churros. Divertida y con humor, Terelu se comió los churros en presencia de Felipe, sobrino de Edmundo, y un amigo, que acompañaron a las hermanas en una noche de diversión.

Telecinco

"Le falta calor y le sobra masa", concluyó tras probar el churro. Eso sí, lo que Carmen no pudo encontrar fueron porras, que son la auténtica debilidad de la presentadora. ¿Cuál será la nueva perdición de Terelu? ¿Habrá podido comerse ya una porra tras su vuelta a España?