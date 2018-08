María Teresa Campos, Edmundo, Carmen Borrego y Terelu visitaron el auditorio la Viña de Mar en Chile, con motivo de la última entrega de 'Las Campos'. Y pese a que María Teresa Campos se lo paso en grande conociendo anécdotas de su pareja sobre el escenario del teatro, Carmen reconoció que no fue especialmente emocionante para ella. Y es que aquella era una de las pocas veces que pasaba todo el día con el cómico, algo que le había despertado una sensación no del todo gratificante. “No estamos acostumbradas a estar todo el día con Edmundo y te cansa un poco, porque es mucho", relató tras su encuentro en el auditorio de Chile.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

Edmundo Arrocet, en cambio, se lo paso muy bien relatando a las Campos cómo conquistó a todos los espectadores del teatro gracias a su gracia en escena, aunque no acabase co el primer premio. "Yo no gané, yo venía como humorista. Hice un personaje que había inventado en la radio y eso gustó mucho", explicó Edmundo.

Telecinco

Publicidad - Sigue leyendo debajo

María Teresa, orgullosa de su novio, explicó que pese a todo triunfó: "Empezaron a pedirle la Gaviota de plata para él, que nunca se la daban a los no participantes", relató emocionada.

Telecinco

Otra de las anécdotas que compartió Edmundo fue cómo rindió homenaje a Nino Bravo en 1974, cantando una de sus canciones tras la muerte del artista. Aunque el momento más divertido llegó cuando María Teresa Campos decidió imitar uno de los bailes de Edmundo, desatando la risa de todos.