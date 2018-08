Confirmado, he decido apartarme del mundo de la televisión y del espectáculo. Voy a volver a mi vida, a la que tenía antes de Gh, fue una gran experiencia, me hizo crecer, mejorar como persona, conocer gente maravillosa & gente muy mala también, dispuesta a usarte y vivir a tu costa. Solo me queda dos sueños por cumplir la operación de cambio de sexo y otra que se que os gustara a todos los que me habéis seguido, creído en mi y apoyado asta el final... Lo siento pero no puedo más, quiero volver a mi vida, ser una persona anónima, compartir con mis amigos y ser feliz. Un beso muy grande para todos y no olvidéis que os quiero!! 💋❤️💋

A post shared by Desiree Rodriguez Moreno (@desigh14) on Apr 19, 2015 at 12:45pm PDT