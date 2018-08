¿Recordáis a la Nicole Kidman encarnando a Virginia Woolf en 'Las horas'? 18 años después de aquella inolvidable transformación, lo ha vuelto a hacer. Pues ese cambio de 'look' no es nada comparado al que acaba de estrenar. Bueno, quizá estemos exagerando porque aquel... No había quien la reconociera. Pero este se suma a la lista de cambios exagerados (eso sí, por exigencias del guión). La actriz compartirá protagonismo junto a Margot Robbie y Charlize Theron en 'Destroyer', un drama dirigido por Karyn Kusama sobre el acoso sexual que ha dejado a Nicole Kidman con un aspecto sorprendente. Ha sido 'Vanity Fair' quien ha publicado la primera imagen oficial de la actriz en la cinta, explicando la transformación de Kidman; "Siempre supimos que queríamos que pareciese una verdadera mujer de mediana edad", dijo Kusama a Vanity Fair. "Queríamos que se viera el daño solar, la privación del sueño, el estrés y la ira. Todo reflejado en su cuerpo", añade.

En la fotografía la ganadora del Oscar aparece demacrada, con el pelo sucio y despeinado y con la mirada perdida... Unas profundas ojeras y ropa sucia y envejecida.



Nicole da vida a una detective llamada Erin Bell que se infiltró, con un tráfico final, en una peligrosa banda en el desierto de California. Años más tarde, se encontrará a sí misma frente a esos recuerdos y embarcándose en una "odisea moral y existencial" cuando el líder de la pandilla reaparece. La película se estrenará el próximo mes en el Festival Internacional de Cine de Toronto, es muy probable que Nicole se alce con algún que otro premio gracias a este cambio radical.

Su estreno en cines está programado para el 25 de diciembre en Estados Unidos. Nosotros tendremos que esperar un poco más para ver el resultado de interminables horas de peluquería y maquillaje, algo que, por cierto, parece que Nicole odia.