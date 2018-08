River Viiperi y Jessica Goicoechea, a lo Adán y Eva en Tailandia

¡Ay, qué bonito es el amor! River Viiperi y Jessica Goicoechea son la viva imagen de la felicidad y del romance perfecto. El ex de Paris Hilton y su novia, la modelo e influencer española, están disfrutando de unas paradisiacas vacaciones en Tailandia, desde donde han compartido sus imágenes más calientes: ¡desnudos y enrollándose! Y claro, han despertado a sus fans dormidos, que se han encendido como el fuego. Desnudos, bajo una cascada y en mitad de la naturaleza salvaje, la pareja se come a besos apasionadamente. Junto a ella, River escribe: "EL AMOR DE LA CALLE NO SE ENCUENTRA. ESTA CONSTRUIDO // Por cierto ... Adán y Eva, ¿quién? 😜 #PhukIt". Pero ahí no queda la cosa. No, no. A ellos no les parecía bastante...

Thailand 2018 🦋 A post shared by JESSICA GOICOECHEA (@goicoechea22) on Aug 21, 2018 at 12:34pm PDT

El que fuera novio de Paris Hilton hace unos años, ha publicado un vídeo en el que, al más puro estilo Tarzán, camina desnudo sobre un tronco que está encima de una balsa de agua. Eso sí, lo único que enseña son sus posaderas. Además, para provocar más aún la reacción de sus fans comenta: "Espero que este outfit os guste más que el anterior! 😘 #PhukIt // Enjoy! 😜". Y viendo los comentarios, parece que este 'look' ha encantado a sus followers.

¿No os recuerda al momento en el que Patrick Swayze camina sobre un tronco en la película 'Dirty Dancing'?

La modelo no se queda atrás, y ha compartido una imagen de lo más sensual, en la que posa completamente desnuda luciendo culazo y tapándose estratégicamente el pecho. "La libertad de la mujer como forma de vida", escribe. Y nosotros la apoyamos 100 %.

Por si fuera poco, Jessica continúa encendiendo las redes con un vídeo a cámara lenta, en el que aparece sentada en la orilla de la paradisiaca playa, en topless, mientras es prácticamente tragada por una ola. Si lo hace cualquier mortal, quedaría patético, pero en ella queda glamuroso. Cosas de ser influencer...

"Sin maquillaje, sin ropa, sin zapatos... FELICIDAD 💜" es el título eligido por Goicoechea para el vídeo. Toda una oda a la naturalidad y la vida al desnudo que recuerda a la feliz pareja de 'El lago azul'.