La relación entre la cantante Ariana Grande y el actor y humorista Pete Davidson avanza a la velocidad del rayo. Si el pasado mes de junio, y tras pocas semanas de iniciar su noviazgo, el cómico decidía sorprender a su chica regalándole un pedazo de anillo de compromiso, ahora los tortolitos ya tienen claro el día que sellarán su amor en el altar. Así lo ha desvelado la mismísima Ariana en su reciente visita al programa de televisión 'Good Morning America'. Y es que Ariana está tan ilusionada con su inminente bodorrio con Pete, que no ha podido morderse la lengua y ha terminado por desvelar el día que tanto ella como su chico se convertirán en marido y mujer.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

PapCulture / SplashNews.com

"Vamos a tomarnos nuestro tiempo para organizarlo, hemos estado preparando todo, mis amigos, mi madre y todo el mundo está dando ideas y es realmente divertido. Nunca he dedicado tanto tiempo o energía a algo personal que alimentara mi alma y mi corazón así", ha confesado una emocionadísima cantante al presentador del programa. Y Ariana, a la que no le gusta andarse por las ramas, ha añadido, a los pocos segundos, que el día de su boda "no será tan pronto como parece, queremos que sea el año que viene". De esta forma, y ante la sorpresa de todos los presentes en plató, la artista, que acaba de lanzar al mercado su nuevo álbum 'Sweetener', confirmaba que en 2019 deleitará al mundo entero vistiéndose de novia.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Evan Agostini

Una noticia bomba que llega pocos días después de que ella y su churri se comieran a besos, y se metieran la lengua hasta lo más profundo, mientras posaban en la alfombra roja de los premios MTV Video Music Awards. Unos premios que se celebraron en Nueva York y en los que Pete sorprendió luciendo una pulsera con las iniciales de su novia, seguidas de un corazón. Un detalle que hizo levantar todas las alarmas de una posible boda entre ambos.

MEGA

La relación entre Ariana Grande y Pete Davidson, que ya viven juntos en un lujoso apartamento en el barrio neoyorquino de Chelsea, empezó apenas hace unos meses, el pasado mes de mayo. La pareja coincidió por primera vez en 2016 cuando la cantante presentó un capítulo del programa 'Saturday Night Live', espacio donde Pete trabajaba haciendo sketches. Y es que cuando el amor pega fuerte, todo lo demás queda en un segundo plano. ¿Se planteará la pareja ampliar familia?