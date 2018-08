"No me voy quitar la alianza de momento". Así de contundente se mostraba Kiko Matamoros este miércoles hablando, en su programa de cabecera -'Sálvame'- sobre la noticia con la que nos despertábamos ese día: su divorcio de Makoke tan sólo 2 años después de haberse casado. La pareja llevaba 18 años de convivencia y una hija en común cuando decidieron pasar por el altar, pero ahora su gran problema ha sido el desgaste de la pareja, y así lo quiso dejar claro Kiko para evitar especulaciones, y es que a él, según afirmó, la decisión que tomaba Makoke de separarse no le pillaba desprevenido, y confirmó que la pareja ya le estaba dando señales de que la cosa no iba bien.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

"Estoy disgustado, porque es una decisión que afecta a más personas. No desmiento nada, sería una imbecilidad. Hay matices sobre lo publicado que no son acertados, pero la información es cierta. Sí, hay que reconocerlo", apuntaba Matamoros.



Mediaset

"Me separo porque las parejas dan de sí lo quedan de sí y estirar las relaciones puede ser perjudicial para los dos. Me separo queriendo mucho, aunque el término 'enamorado' no es el correcto. Estoy seguro de que nos hemos querido muchísimo y, aunque sea sólo por respetar lo que ha habido entre nosotros y la felicidad que nos hemos dado, creo que nos merecemos tener una ruptura civilizada, e intentar hacernos el menor daño posible, aunque a veces es difícil", apostillaba Kiko ante Carlota Corredera, sus compañeros y el resto de la audiencia.



Publicidad - Sigue leyendo debajo

Muy serio, el colaborador quiso mandar un beso a su hija, Ana, y a Javier Tudela (hijo de Makoke, al que él considera como uno más de la familia), porque sabía que les iba a resultar difícil la separación, aunque también dijo que, a pesar de tener las ilusiones agotadas en la pareja, sigue queriendo mucho a Makoke: "Es difícil mantener, durante 20 años, el fuego de una pareja, y los dos sabíamos bien cómo era nuestra relación y por lo que atravesaba".

Mediaset

El colaborador también quiso reconocer que sus problemas conyugales se habían agravado por la mala relación de él con sus hijos (especialmente, en las últimas semanas, con Diego), que ha desgastado a todos, pero para su (pronto) ex mujer sólo tenía buenas palabras: "Es una madre excelente y estoy orgulloso de que haya sido mi mujer", se refería, ya en pasado, a Makoke, a la que lanzó un mensaje velado: si quiere rehacer su vida con otro hombre, él no pondrá ningún impedimento, porque está en su derecho.

Mientras ella se ha ido a pasar las vacaciones al sur, él se ha ido al norte, aunque estos días recientes los ha pasado con amigos, que no han dudado en darle un nuevo techo hasta que la situación se relaje, aunque confirmó que ya ha vuelto al domicilio familiar (ahora en venta) para estar cerca de su hija Ana, que en tan sólo unos días estrenará su nueva vida como universitaria.