Ya se sabe eso de que las desgracias nunca vienen solas… A la guerra abierta que Kiko Matamoros mantiene con su hijo, se suma ahora el anuncio de su separación de Makoke, esa por la que tanto ha dado la cara en infinidad de ocasiones por los platós de televisión. Aunque llevaban más de dos décadas de relación (o quizás precisamente por eso…) y un año y medio de matrimonio, la pareja ha decidido cortar por lo sano y tomar caminos separados. Bueno, más bien ha sido Makoke la que ha tomado la decisión de separarse debido al continuo desgaste sufrido en los últimos años.

Horas más tarde de saltar a los medios la noticia de la ruptura, Makoke se dejó ver en las tradicionales carreras de caballos que por estas fechas se celebran en las playas de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Pese a que desconocíamos la pasión de la colaboradora de ‘Viva la vida’ por el mundo ecuestre, la malagueña fue acompañada de su hijo Javier Tudela y estuvo bastante seria durante el espectáculo. Con pocas ganas de responder y visiblemente nerviosa, Makoke no quiso ahondar en el tema de su ruptura ante las preguntas de los reporteros. “Estoy bien, gracias. Hemos venido aquí a la carrera de caballos que tenía muchas ganas de verla”, declaró.

El que sí ha abierto la veda para hablar de la sorprendente separación ha sido Kiko. El pasado miércoles, desde su puesto como conductor del Club del Espectador de ‘Sálvame’, el colaborador habló sobre el tema con Carlota Corredera y el resto de sus compañeros. "No estoy feliz, pero razonablemente bien", indicó apesadumbrado. "Estoy disgustado porque es una decisión que afecta a más personas. No desmiento nada, sería una imbecilidad. Hay matices sobre lo publicado que no son acertados, pero la información es cierta. Sí, hay que reconocerlo".

Makoke ha sido la que ha dado el paso, pero a él reconoce que no le ha pillado por sorpresa, ya que "es difícil mantener en 20 años el fuego de una pareja y los dos sabíamos bien cómo era nuestra relación y por lo que atravesaba". De hecho, en estos momentos tan solo espera que no acaben tirándose los trastos a la cabeza: “Me separo queriendo mucho, aunque el término enamorado no es el correcto. Estoy seguro de que nos hemos querido muchísimo y aunque sea solo por respetar lo que ha habido entre nosotros y la felicidad que nos hemos dado, creo que nos merecemos tener una ruptura civilizada e intentar hacernos el menor daño posible, aunque a veces es difícil".

Además, tras ensalzar la valía como madre y esposa de su ya ex, Kiko Matamoros quiso descartar la existencia de terceras personas o los problemas económicos como motivos de la separación. "Es una madre excelente y estoy orgulloso de que haya sido mi mujer y no me voy a quitar la alianza de momento", explicó. ¿Nos encontramos ante una ruptura definitiva o tan solo ante otra maniobra para amortizar su mediática relación? ¿Venderán la exclusiva de su ruptura para volver a estar juntos poco tiempo más tarde?