A pesar de que Kiko Matamoros y Makoke están intentando llevar su separación de la mejor y más civilizada manera posible, no es difícil que, dentro de su familia, la cosa se complique. El propio colaborador no tenía muy claro que llevar el divorcio sin "hacerse daño" fuera posible en algunos momentos, y es que el desgaste en la pareja ha sido tan acusado en los últimos meses (especialmente por la mala relación de Kiko con sus hijos, sobre todo con Diego) que Makoke era la que decidía 'pegar un volantazo' a su vida con Kiko y tomar caminos separados. De hecho, ella se ha marchado a Málaga y Cádiz mientras que él tras pasar unos días en el norte de España, ha estado con unos amigos y, finalmente, ha regresado a su casa.

A pesar de la normalidad con la que pretenden llevarlos, sus hijos son los que más van a sufrir con esta separación, y más en un momento clave de sus vidas, sobre todo para Anita, que está a punto de empezar la universidad. Así las cosas, parece que tanto ella como su hermano Javier Tudela han decidido tomar parte y elegir un bando: mientras ella se ha quedado en Madrid con su padre, Javier ha decidido marcharse con su madre en estas vacaciones y empezar, así, a hacer vidas separadas.

Tras conocerse la noticia, ninguno de ellos, excepto Kiko, ha querido hacer declaraciones, aunque han continuado compartiendo su vida en las redes sociales como si nada: Ana, por un lado, ha estado saliendo de cena y de fiesta con sus amigos (entre las que se encontraba la ex gran hermana Liz Emiliano)...

...mientras Javier y Makoke han aprovechado su viaje a Cádiz para acudir a las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda a pie de playa:

Por lo pronto, no parece que vaya a haber una reconciliación, e incluso Kiko ha confirmado que, si Makoke quisiera rehacer su vida con otra persona, estaría en todo su derecho, aunque una cosa parece clara, él la seguirá queriendo: "No me voy a quitar el anillo de momento", señalaba este miércoles en 'Sálvame'...