Rita Ora tampoco ha podido renunciar a unos días de descanso. Entre tirarse en la tumbona o del barco, ella elige lo segundo, ¡que trabaje 'Rita'! La cantante británica, que aprovecha sus ratitos de ocio entre concierto y concierto, se lo está pasando pipa en Porto Cervo, Cerdeña. Ora se puso un look que va a ir directo al top ten de las peor vestidas para un día en el mar: un bañador multicolor -con el que no se pierde ni queriendo-, una camiseta de print animal, un maxi collar y unas gafas de sol que fijo se las ha robado a Induráin. Lo mejor es que iba conjuntada con su churri, Andrew Watt, que se puso una camiseta amarilla y un bañador multicolor a cuadros. ¡Menuda estampa! Aunque, bien pensado, si alguno tiene algún percance en el mar, les localizarían antes que al resto, con esos colores como para no verlos.

Además de a su churri -que estuvo todo el rato haciéndole fotos-, Rita también se llevó al modelo australiano Jordan Kale Barrett, que es igualito al Ken humano. ¡No se puede quejar de compañía!

Se lo pasaron pipa tirándose al mar. Que si de palo, que si de bomba... ¡Menuda juerga tenían! Menos mal que Andrew y su amigo se encargaron de inmortalizar el momento. Eso sí, Rita, aunque con unas caras un tanto peculiares mientras volaba por los aires, no desperdició la oportunidad de presumir de cuerpo.

Y es que, aunque el bañador no fuese, ni de lejos, el más acertado, la cantante es todo un bombón. Tampoco puede quejarse de retaguardia, no nos extraña que su churri le haga tantas fotos... Eso sí, él tampoco se quedó sin 'posturear', y puso en sus redes una fotografía muy veraniega.

Rita, cuyo próximo disco se lanzará en noviembre, tampoco se quedó sin sus fotos. Y aunque la cantante no publicó ninguna hecha por su chico, pero no pudo resistirse a un collage que le hizo una fan. ¡Qué detalle!