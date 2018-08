Menudo verano movidito está pasando Fonsi. Alba Carrillo le ha acusado de ser el culpable de su ruptura con David Vallespín. Unas declaraciones que han descolocado por completo al ex motorista. Tanto que ha decidido emprender acciones legales contra su ex. En lo profesional, las aguas tampoco están muy calmadas: una cancelación de última hora en una de sus actuaciones ha desatado una ola de críticas... Vamos, que Fonsi está frito. Y no sólo del solete que le ha dado en ese cuerpazo serrano en Ibiza...

Su tío, referente y amigo

El piloto Ángel Nieto, que el 3 de agosto del año pasado fallecía tras un grave accidente de quad que sufrió en la isla de Ibiza, era su gran referente.

De piloto a dj

Pasó de pilotar motos a ser DJ. Pero su reconversión en pinchadiscos no fue casual: “Desde que tenía 15 años, pinchar discos ha sido mi pasión”, explica Fonsi.

Fonsi Nieto, un cocinillas

El año pasado participó en ‘MasterChef Celebrity’. Aunque fue el segundo expulsado, el DJ lo dio todo en la cocina.

Las relaciones de Fonsi Nieto

Cuatro años y medio duró su relación con Elsa Pataky. En la primavera de 2010, Fonsi y Alba Carrillo se enamoraron. Un año después nacía su hijo. Se casó con Marta Castro el 30 de abril de 2017.