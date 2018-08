Ben Affleck ha puesto rumbo a la rehabilitación por tercera vez. La noticia llega después de una posible intervención de su ex esposa, Jennifer Garner. De hecho, ha sido la propia actriz la que ha llevado a su ex hasta la clínica 'The Canyon', donde el actor intentará poner fin a sus problemas con el alcohol. En las imágenes del ingreso en la clínica se puede ver a Garner visiblemente conmocionada y a Ben muy demacrado. El gesto de Garner desvela lo que ya se sabía, los actores siguen muy unidos y comparten una gran amistad, pese a su ruptura.

Recordemos que Garner y Affleck se separaron en 2015, después de 10 años de matrimonio y tres hijos en común. La razón de su ruptura fue el romance del actor con la niñera, Christine Ouzounian.

Poco después, Affleck y Garner protagonizaron rumores de reconciliación y finalmente el actor comenzó a salir con la productora de "Saturday Night Live" Lindsay Shookus. Sin embargo, recientemente la pareja se ha separado, y Ben se ha dejado ver con una playmate, Shauna Sexton.

En contraste con el mal momento de Ben, Jennifer Garner celebra su mejor momento laboral. La actriz recibió la estrella de la fama hace unos días, como reconocimiento a su trabajo.