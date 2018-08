Laura Matamoros asegura estar afectada por el divorcio, por un motivo muy claro; "Te afecta porque piensas en la estabilidad de tu padre, porque lo que quieres es que esté tranquilo y que esté bien", confiesa. Y es que el divorcio entre Kiko Matamoros y Makoke ha dado mucho de qué hablar, y hay diversidad de opiniones... Una de las que no tuvo pelos en la lengua a la hora de dar su opinión sobre esta separación fue Alba Carrillo, que ni corta ni perezosa se atrevió a comentar que no le extrañaba que lo hubieran dejado. Unas declaraciones que no han sentado nada bien a Laura, que no ha dudado en responder a la modelo; "Ella tiene su opinión, yo tengo la mía… y a ver qué novio le compra los bolsos ahora (insinúa que son sus novios los que le compran los lujos). A mí tampoco me extraña que lo dejaras con tu novio... bueno, CON TU EX. Lo siento, tenía que decirlo". ¡Menudo zasca!

Como no podía ser de otra forma, este cruce de 'pullas' ha acabado muy, pero que muy mal.

Alba se ha enfadado y mucho con la que fue su amiga en 'Supervivientes': "Es que contesta con unas formas... que no. No entiendo a qué viene lo de los bolsos. Que diga ella de dónde los saca". Se ha mosqueado, ha despedido su amistad con Laura con un "péinate, guapi", y ha abandonado el plató de 'Ya es mediodía' entre lágrimas.