Bella Thorne se ha llevado, probablemente, el susto de su vida. Todo comenzó cuando, estando sola en casa, escuchó un ruido extraño... Y no, no estamos hablando de la típica película de terror (aunque así comienzan muchas). La actriz de Disney Channel escuchó cómo alguien rompía una de las ventanas de su casa y, según informa 'TMZ', salió al exterior a revisar quién andaba por allí. Vamos, lo que siempre nos indigna en nuestras casas cuando vemos que el protagonista sale a preguntar el famoso "¿Quién anda ahí?"... ¡A quién se le ocurre! Menos mal que el movimiento de Bella alarmó al intruso y decidió salir corriendo sin causar daños a la actriz ni poder llevarse nada en su intento de robo.

Fue entonces cuando la actriz decidió llamar a la policía, que acudió a su casa para comprobar que el delincuente no estaba ya merodeando por allí. Los agentes no consiguieron encontrar al ladrón, pero por suerte todo ha quedado en un susto para Bella; una ventana rota y el corazón acelerado, pero no hay daños físicos a la artista ni logró llevarse nada. Toda una historia propia de la mejor película de Hollywood que Bella ha sufrido en primera persona. Pero lo cierto es que cada vez son más las celebridades que sufren este tipo de robos en sus lujosos hogares, como fue el caso de rostros como Kim Kardashian.