El divorcio entre Kiko Matamoros y Makoke podría ser, según comentan los compañeros de él en 'Sálvame', una simple estrategia para ganar dinero. Algo así como "todo por la pasta"... Hace unos días nos levantábamos con la noticia de que Kiko y Makoke se separan, algo que nos pillaba completamente por sorpresa, sobre todo porque hace semanas anunciaron la venta de su casa para, supuestamente, empezar una nueva vida juntos lejos de aquí. Pero claro, ahora los rumores crecen y crecen... ¿Era la venta de la casa una forma de saldar deudas? ¿Son tales sus deudas que hay que seguir haciendo dinero aunque sea montaje tras montaje? ¿Es el divorcio una estrategia más para conseguir dinero? Las dudas están en el aire. Hay muchos detalles que apuntan a que todo esto no es más que una mentira muy elaborada.

Kiko habla, con 'frialdad' de su ruptura

El colaborador se sentaba en su programa con gesto serio, pero tranquilo, para hablar de su ruptura. Sin embargo, aseguró que no se quitaría el anillo, al menos de momento... "Me separo queriendo mucho, aunque el término 'enamorado' no es el correcto. Estoy seguro de que nos hemos querido muchísimo y, aunque sea sólo por respetar lo que ha habido entre nosotros y la felicidad que nos hemos dado, creo que nos merecemos tener una ruptura civilizada, e intentar hacernos el menor daño posible, aunque a veces es difícil", aseguraba él. Sin embargo estas palabras, para muchos, han sido simplemente algo estudiado y consideran que esta tranquilidad se basa en que retomarán su relación muy pronto.

Aunque lejos de esta teoría, Cristina Soria ha analizado en el programa de Telecinco los gestos de Kiko y cree que se trata de una separación real.



Ella "está bien"

Al parecer, ella ha sido la que ha tomado la decisión, aunque algunos de sus compañeros de 'Sálvame' aseguran que "Kiko Matamoros, en ocasiones, estaba hasta el gorro de Makoke". Apuntan, además, a que ella está preparando una exclusiva en la que venderá toda su ruptura y con la que se embolsaría mucho dinero. ¿Volverán después de hacerlo? Aunque ella no ha querido dar demasiados detalles de su situación, asegura que "estoy bien". Hay que esperar a ver si es verdad que, tras ganar dinero con esta exclusiva, se plantea una reconciliación.

¿Y para qué tanto dinero? Pues no sería de extrañar que se tratase de un negocio para saldar sus deudas con Hacienda, donde consta que Matamoros debe más de un millón de euros.



¡Kiko estalla y manda a la mierda a sus compañeros!

Sin embargo, Kiko Matamoros ha entrado en directo al programa y ha dado su opinión sobre el tema. Ha sido tajante, directo, y muy brusco... "Os podéis ir a la mierda todos", ataca Kiko. "Estoy hasta los huevos de todo", asegura. Algo que ha descolocado mucho a sus compañeros, ya que la mayoría no cree que se trate de un montaje.

"Me molesta la especulación, os importa un carajo llevaros por delante a la gente", critica Kiko a sus compañeros. "Ponéis de manifiesto una falta de profesionalidad enorme", asegura. Y respecto a la exclusiva de Makoke ni la desmiente ni la confirma, confiesa que "me parece muy bien, ¿cuál es el problema si lo hace?", aunque cree que "no es verdad, pero si lo fuera no veo el problema".