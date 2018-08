Los chicos de ‘Ya es mediodía fresh’ sabían muy bien lo que hacían cuando contrataron a Alba Carrillo como colaboradora del programa. Y es que no sabemos muy bien por qué, pero la exmodelo tiene un imán para crear momentos de tensión en un plató. Lo busque o no, siempre acaba metiéndose en algún charco, siendo la espantada su mejor estrategia para salir de un conflicto. A su paso por ‘Supervivientes 2017’, tras unos comienzos un tanto moviditos, la ex de Fonsi Nieto hizo muy buenas migas con Laura Matamoros, forjándose una amistad inesperada que ha ido enfriándose con el paso del tiempo.

Aunque en un primer momento echaban pestes la una de la otra, ya que la hija de Matamoros es amiga de la actual pareja del expiloto, el paso de los días, el calor de la isla y el aburrimiento obraron el milagro y acabaron siendo íntimas. Tras finalizar el reality, ellas mismas han comentado en más de una ocasión que poco a poco han ido perdiendo el contacto, pero de ahí a protagonizar una bronca sin venir a cuento hay un gran paso…

Telecinco

El pasado jueves, mientras en el programa presentado por Sonsoles Ónega comentaban el divorcio de Kiko Matamoros y Makoke tuvieron la oportunidad de hablar con Laura. Alba, ni corta ni perezosa, se atrevió a comentar que no le extrañaba que lo hubieran dejado y que no le daba ninguna pena, unas palabras que hicieron enfadar a la hija del mediático colaborador. "Ella tiene su opinión, yo tengo la mía… y a ver qué novio le compra los bolsos ahora. A mí tampoco me extraña que lo dejaras con tu novio... bueno, CON TU EX. Lo siento, tenía que decirlo", dijo Matamoros.

Como era de esperar, Carrillo se mosqueó y no dudó en replicar a su amiguita. "Es que contesta con unas formas... que no. No entiendo a qué viene lo de los bolsos. Que diga ella de dónde los saca". Mosqueada, Alba despidió su amistad con Laura con un "péinate, guapi", y abandonó el plató del programa entre lágrimas.

¿Y qué toca tras el berrinche? Pues pedir perdón, que Alba es también experta en estas lides. "Pido perdón a la audiencia si les he ofendido levantándome de mi silla. No era mi intención, lo único que pretendía era no llorar, de nuevo, en público”, comienza diciendo en su última actualización de Instagram.

“Mucha gente me escribe diciéndome que mi humor y mi sonrisa les dan ánimos y alegría y eso es lo que quiero transmitir. Muchas veces estoy triste, pero sé que hay muchas personas que me ven y quieren apoyarse en mi sonrisa porque lo están pasando mal. Con la mayor de mis sonrisas, os pido disculpas 😊. Eso es lo que os merecéis recibir... alegría y buena energía 🙏🏻", añade el conocido rostro de Telecinco.