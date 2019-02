Desde que se conoció la noticia de que Alejandra Rubio se sumaba al elenco de vloggers de Mtmad, junto a Miriam Saavedra, Sofía Suescun y Susana Megan, entre otros, mucho se ha hablado sobre si este nuevo trabajo era el motivo por el que la hija de Terelu Campos había dejado sus estudios de diseño de moda. Pues bien, el día 'D' y la hora 'H' han llegado. Y ya hemos podido ver el primer vídeo de la hija de Terelu Campos. Unas imágenes en las que Alejandra calla muchas bocas al desvelar lo que realmente le ha llevado a abandonar su carrera. Y el rumbo profesional que tomará su vida a partir de septiembre.

"Sí, he dejado de estudiar", comienza diciendo la nieta de María Teresa Campos, que ha grabado su primer post sentada en el sofá de su casa y rodeada de cojines. En sus brazos también abraza uno, con la imagen de Blancanieves. Alejandra lleva un top negro y unos pantalones con estampado militar. Y en la pared puede verse un mosaico con fotos polarid de ella y su novio, el Dj Álvaro Lobo, con el que comparte techo desde hace seis meses. Techo y trabajo, ya que Alejandra es relaciones públicas del local en el que pincha su novio.

"Me he equivocado, estas cosas pasan. Yo pensaba que lo tenía clarísimo desde que era pequeña y al final no era lo que me gustaba. Se lo conté a mis padres el día de Reyes y ellos me apoyaron porque he dejado esta carrera porque en septiembre empiezo otra", confesaba Alejandra. Que nada más y nada menos piensa estudiar... ¡Derecho!

"Creo que va a ser una carrera muy acorde a mí. Siempre he sido estudiosa y de buenas notas y no creo que me cueste trabajo sacarla. He hecho este programa para que me conozcáis más. Estaréis flipando pero quería callar muchas bocas. Ni voy a ser mini ni voy a vivir del cuento", sentencia la hija de Terelu, que tiene claro que "siempre he sido muy buena estudiante porque soy de las que se lee el papel y ya se lo sabe y tengo muchas ganas". No será la única abogada de la familia, ya que su prima, Carmen Rosa Almoguerra Borrego –hija de Carmen Borrego– también estudió Derecho.

El nombre que ha escogido para su vlogg tampoco ha pasado desapercibido: 'Black sheep' (Oveja negra). Y Alejandra explica el motivo. "Me gusta mucho el negro, aunque últimamente me pongo más color. El color negro me define y es que siempre he sido la 'oveja negra' de la familia. En el sentido de que en mi familia todas son rubias y yo tengo el pelo negro y me visto de una forma diferente", confiesa Alex, como la llaman sus amigos.

Alejandra reconoce que "estaba haciendo diseño de moda pero la carrera no me aportaba lo que yo personalmente pensaba que me iba a aportar". También ha confesado que no le "importaría ser una Lara Álvarez, pero es algo muy difícil de conseguir". ¿Tendrá pensado seguir los pasos de su madre y su abuela en el mundo de la televisión? De momento parece que no, que sólo ha hecho este programa y que le "han ofrecido más realitiys y he dicho que no, pero nunca digas nunca". En cuanto a su sueldo: "¿Quién no querría cobrar 20.000 euros al mes? Pero eso no es cierto".

"Tengo muchísimas ganas de hacer esto. Me gusta mucho la idea y el formato. Creo que va a salir muy bien. Estoy muy, muy contenta", comentaba Alejandra en su presentación. No sólo saldrá ella, sino que también la veremos con su madre, su abuela e incluso con su novio, con el que Alejandra vive desde hace unos meses y con el que parece que Terelu se lleva de maravilla. "Con mi yerno que pincha de maravilla y no lo digo solo por ser su suegri!", comentaba hace unos días la colaboradora de 'Sálvame' en Instagram.

Lo que está claro es que Alejandra, con este canal, quiere darse a conocer tal y como es y aclarar todas las polémicas que la rodean en primera persona. "Me encanta el negro, llevo tatuajes, tengo mucho carácter y estoy muy harta de que la gente diga cómo soy sin conocerme. Ahora voy a ser yo quien diga cómo soy realmente", declara la hija de Terelu Campos y su segundo marido, Alejandro Rubio. ¿Lo conseguirá? Parece que a ella le da lo mismo: "A los que no le guste, otras vez será y a los que les guste mi video, seguid viéndome, que me encanta vuestro apoyo. Lo valoro muchísimo. Me gusta que evolucionéis conmigo".