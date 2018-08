Tamara Gorro ha tenido la suerte de dar con un marido que la quiere y que además de ser futbolista, no está nada mal… Pero hoy no vamos a hablar de Ezequiel Garay, sino de su hermano pequeño, Benjamín Garay, quien guarda un enorme parecido con su pariente, ya no en lo físico, sino también en lo profesional. La ‘influencer’, muy dada a mostrar su familia real a su ‘familia virtual’, parece que no quería compartir con el resto de los mortales la existencia de este auténtico bombón de piel morena y cuerpo cincelado, pero si ella no se anima a presentároslo como Dios manda, no os preocupéis, que ya lo hacemos nosotros…

Benjamín Garay, a sus 18 años, ha heredado de su hermano la pasión por el deporte, más en concreto, por el mundo del balón. El joven juega en el Juvenil del Real Madrid, y según algunos, tiene un futuro bastante prometedor. “Mi hermano es mi ídolo y espero algún día llegar a donde está él”, dijo en una entrevista.

Y es que Benjamín se lleva estupendamente con su ‘bro’, teniéndolo como un auténtico referente en la vida. Pese a los 12 años de diferencia, no se puede negar que el parecido físico entre los dos es más que evidente. Tanto es así, que Tamara se refiere a su cuñado como “Garay 2”.

Con la cuñada parece que tampoco se lleva nada mal… De hecho, la mediática ‘it girl’ ha comentado algunas de sus actualizaciones en Instagram, lanzándole piropos al más puro estilo ‘madre (o en su defecto, tía) que no puede evitar la tentación de destacar lo guapo que está su hijo (o sobrino) en cada una de las fotos que sube a Facebook’. Sabéis de lo que hablamos, ¿no? “¡Qué guapo estás mi niño!”, le indicó en una instantánea de hace un par de años.

Y es que a Tamara se le tiene que caer la baba al ver la adoración que su cuñado siente por sus churumbeles. Benjamín, además de fotografías en el campo de juego y en compañía de su churri, también sube imágenes junto a los pequeños de la familia. ¡Solo hay que ver la carusa que tiene en esta fotografía con Shaila para saber que es un tío de 10!

Instagram

Lo sabemos, aquí habíamos vendido que el muchacho es la mar de sexy y no dejamos de mostrarlo con mucha ropa encima… Así que, en compensación, os dejamos esta imagen de su reciente estancia en México para que os alegréis la vista y disfrutéis de su bronceada anatomía.

Instagram

A todas aquellas que hayan caído rendida ante los encantos de Benjamín, tenemos malas noticias: está pillado. De hecho, el futbolista no duda en compartir instantáneas en actitud muy cariñosa con la que es su pareja, una joven llamada Lidia a la que constantemente le está agradeciendo por redes sociales el hecho de haber aparecido en su vida.