Hace unos meses la revista 'People' publicaba que Kim Kardashian ya se estaba planteando dar la bienvenida a un cuarto bebé, haciéndolo, además, con el mismo método que utilizó para tener a Chicago: la gestación subrogada. La publicación aseguraba que la empresaria se está planteando que la misma mujer que había gestado a Chicago repitiera el proceso para un cuarto bebé. Y esta misma semana se han desatado todos los rumores de que la pareja está ya preparandolo todo. Sin embargo ha sido ella misma la que ha desmentido los rumores en un evento para 'E!Online' en Beverly Hills. "No lo sé, he leído cosas que no eran ciertas, pero he sido muy clara al respecto en nuestro programa", explicaba Kim. "La próxima semana empezamos a grabar la temporada 16 de 'Keeping Up with the Kardashians' y si pienso más sobre el tema, que seguro que lo hago, lo veréis en el programa. Pero por el momento no", aclaraba.

Welcome to the good life... A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jun 9, 2018 at 6:50am PDT

Si lo hacen sería el cuarto bebé de la pareja, que ya tiene a North, Saint y Chicago. Esta última nació gracias a un vientre de alquiler dadas las complicaciones que sufrió Kim durante sus embarazos anteriores. "Los doctores dijeron que no era seguro para mí o el bebé tener mis propios hijos. Después de explorar muchas opciones, Kanye y yo decidimos usar un vientre de alquiler", explicaba ella.

Así que habrá que esperar para ver si la pareja decide volver a confiar en la gestación subrogada y traer al mundo un cuarto bebé.