La sonrisa y la mirada de Terelu lo dicen todo. La presentadora, que se ha instalado en su querida Málaga para pasar el verano y recuperarse de su reciente operación, vive unos días de amor y confidencias junto a Salvador Pérez. Paseos románticos, abrazos, complicidad y mucho cariño… El abogado, que fuera su novio entre 2009 y 2011, siempre ha estado muy presente en su vida y durante estos años han mantenido una bonita amistad que ha derivado en una segunda oportunidad.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Agencias

Los mimos de Salvador llegan a Terelu en un momento muy especial para ella, en plena recuperación tras su intervención el 11 de julio de un tumor primario en la mama izquierda en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, y a la espera de la decisión definitiva de sus médicos sobre una doble mastectomía.

Agencias

Publicidad - Sigue leyendo debajo

“Muchísimo cariño”

Hace unos días, Salvador decía a Look que sólo son amigos: “Le tengo muchísimo aprecio y muchísimo cariño y no hay nada más”. Sin embargo, tras la publicación de unas cariñosas fotos de ambos en las que se les ve dándose un beso, Salvador se limita ahora al clásico “ni confirmo ni desmiento” y añade: “Como no estoy en este mundo, prefiero mantenerme al margen.”

Agencias

Tras tomarse algo en una terraza, la pareja dio un romántico paseo.