Bea y Rodri (GH 17), a punto de morir en un accidente de coche

Pocas cosas pueden dar más miedo que un accidente de coche, e incluso para muchas personas puede ser una fobia motivo de no querer, incluso, conducir. Pues bien, esta semana hemos sabido que Bea Retamal y Rodri Fuertes, ex concursantes de GH 17, ¡sufrieron uno hace algunas semanas! La pareja se disponía a visitar la universidad en la que ella piensa comenzar sus nuevos estudios de estética este septiembre con el recién estrenado coche de Bea (se había sacado el carnet una semana antes) cuando, en mitad de la carretera, una rueda estallaba por completo. El susto inicial tuvo que ser gordo, pero los instantes posteriores, que Rodri grabó para su canal de MTMad, 'Rodéanos', fueron de lo más tensos...

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Mediaset

"No entiendo cómo una chica te vende un coche que supuestamente tiene las cuatro ruedas nuevas y una de ellas se abra por la mitad. Menos mal que llevaba yo el coche y no Bea, porque en un viaje a 120 km/h se mata", decía con su correspondiente enfado.

Mediaset

Publicidad - Sigue leyendo debajo

La ganadora de GH 17 no podía evitar llorar por el susto minutos después mientras hablaba con sus allegados por teléfono: "...y encima me podría haber matado. Esos hijos de p... espérate que baje yo a Valencia", decía entre lágrimas con unas caricias de Rodri que no conseguían calmarla. "Aquí estamos, Guardia Civil incluida. Y encima el concesionario dice que no cubre nada. Acojonante", contaba minutos después el cuando la grúa, por fin, les rescataba del arcén.

Mediaset

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Mediaset

Superado el susto, Bea recogía del taller su BMW y se abrazaba al volante con todo en perfecto estado antes de hacerse un viaje de 4 horas Valencia-Madrid: "¡Mi bebé! Lo que he sufrido por tenerlo tantos días fuera de mi casa", afirmaba con la sonrisa de nuevo en su cara.

Mediaset

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Sin embargo, gracias a su último vídeo en 'Rodéanos', hemos podido comprobar que Bea es un tanto... "agresiva" conduciendo, y su reacción cada vez que algo no salía como le habían enseñado le sacaba de quicio y acababa estresada con la vida: "¿Y ahora por dónde? Madre mía, es que el coche ya ni va. Y encima el abuelo este comiéndome el culo. ¡Y ahora me adelanta por la derecha! ¿Dónde se ha visto eso? ¡Provocando accidentes...! ¡Que le quiten el carnet YA! ¡Qué asco de peña, nano!", soltaba a voz en grito ante las risas de Rodri. Si es que la carretera, al final, ¡es una jungla!