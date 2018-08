Famosa por su voz, a partir de ahora Aitana también lo va a ser por su figura. Así de magnífica se mostró la semana pasada en la isla pitiusa con un bikini azul de lo más sexy. La ex concursante de 'OT' se tomó unos días de descanso en su apretada agenda. Acompañada por unas amigas, Aitana presumió en la isla de cuerpazo mientras disfrutaba del sol, se daba algún que otro bañito en el mar o se refrescaba con una duchita. Esta vez no la acompaño su chico, Cepeda. Pero que no cunda el pánico, que su relación va viento en popa. De hecho, la joven ya ha dormido en casa de sus suegros. Fue el pasado 13 de agosto tras un concierto en Orense, tierra natal de su novio. Esto promete cada vez más…

La cantante quiso compartir con sus seguidores lo bien que se lo estaba pasando junto a sus amigas, con las que disfrutó de unos baños en el mar Mediterráneo y la fotografiaron para postearlo en sus redes. Aunque la relación con Cepeda va viento en popa, queda claro que Aitana sabe lo que quiere y ningún novio la separa de sus amigas. También quiso presumir de cuerpazo, que lo tiene, a pesar de las críticas que recibió meses atrás por su delgadez. Una publicación que ha alcanzado más de medio millón de 'likes'.

Y no es para menos, pues la cantante tiene una figura espectacular. No tiene ni un átomo de grasa. ¡Benditos 19 años!

Aunque si le pica la gusa, no tiene reparos en zamparse una bolsa de patatas fritas. ¡Y con qué ansia! Nos preguntamos cuál será su truco para mantener la línea y comer tanta grasa sin que le salga celulitis. ¿La genética, tal vez?

Eso sí, aunque Aitana lucía un morenazo increíble, si el calor apretaba necesitaba darse un remojón. Pero en vez de tirarse al agua, la triunfita prefirió darse una ducha de lo más refrescante. ¡Pero qué guapa está!