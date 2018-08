El pasado mes de febrero, Jorge Javier y Paco ponían fin a más de diez años de amor. Por aquel entonces, el presentador encaró la ruptura con deportividad y muy ilusionado con la idea de volver al mercado. Se puso buenorro y no paraba de soltar perlas en sus entrevistas: “Ahora quiero pasármelo bien. Éste va a ser mi verano loco.” Seis meses después, el presentador parece haberse dado cuenta de que la soltería no es para él. “Procuro olvidarte”, escribió en Instagram con una imagen donde aparece reflexionando en una playa paradisíaca. Con Paco se ha recorrido medio mundo, pero este año tocó viajar con amigos. Paco y Jorge empezaron a salir en verano de 2007. Su historia de amor tuvo sus idas y venidas con una ruptura en 2009 y otra, dos años después.

Jorge Javier se había imaginado una época estival llena de escarceos, pero parece que echa de menos a su ex. “La soltería está mitificada. Hay que salir, conocer gente… Y me he dado cuenta que no tengo ganas”, explicó hace algunas semanas.

Además, también confesó estar cerrado a volver a tener pareja. “Es muy difícil que me enamore porque tengo el listón muy alto”, dijo. ¿Se ablandará Paco ante estas declaraciones? Según Jorge, su ex fue el que decidió irse...

Su año frenético le ha ayudado a no pensar demasiado en su ruptura. Su familia no le ha dejado solo y ha aprovechado estos meses para adelgazar y ponerse en forma.

La tele ha vuelto a convertirse en su tabla de salvación: arrasó con Supervivientes y ahora espera repetir con Gran hermano Vip.

También le ha ayudado su nueva obra de teatro, Grandes éxitos. Pero este verano le ha faltado algo, y es que todos los años se marcaba un viaje de ensueño con Paco, pero en 2018 ha disfrutado de sus vacaciones con un par de amigos. Lejos de colgar fotos de un verano perfecto, Jorge Javier parecía querer dejar claro que su descanso sin Paco no es lo mismo. La imagen donde aparece tumbado en la cama supletoria es lo más.

El presentador compartía otra imagen en la playa en la que confesaba: "Procuro olvidarte". Más claro, agua. ¿Conseguirá calar a Paco con esta declaración?

Su madre también ha sido un apoyo muy importante, y es que no hay nada como el abrigo de los brazos de una madre.