María Pombo vive uno de los mejores veranos de su vida. Después de algunas escapadas y unos días inolvidables en familia, la 'influencer' pone el broche de oro a sus vacaciones con un enorme 'Sí'. Por fin Pablo Castellano ha dado el paso y le ha pedido la mano a su chica, y sí, por fin, porque sus seguidores ya sabían que ella lo esperaba ansiosa. "Sin que me lo pida no me voy a casar", confesaba ella en uno de sus vídeos, ¡ayy qué romántica María! Pues al fin ha llegado ese momento. Ha sido ella misma la encargada de dar la noticia a través de su perfil social de Instagram con un tierno mensaje; "Es tu manera de hacerme grande, de admirarme, de protegerme y tus abrazos que rompen costillas pero que curan los males... Eso! Eso es lo mejor que podría pedir en 500 vidas. No seremos perfectos, pero quien me conoce, sabe que lo perfecto me aburre. Y son esas imperfecciones, esos buenos y malos momentos, los que me hacen darme cuenta de que el apoyo incondicional será tan fuerte como el primer día. Esa es la razón por la que formamos tan buen equipo. #ctycn CON TODO Y CON NADA , que eso somos nosotros, que ese eres tú, mi Pablis, mi bombón, y mi futuro marido. SI, SI y mil veces SI , que casarme contigo es la suerte de mi vida.💍🐮

"QUIEN LA SIGUE LA CONSIGUE 💍🙋🏽‍♂️ Los mejores días de mi vida y todavía queda lo mejor", comenta él.



Lo que sí hemos podido ver, hasta el momento, es el super anillo que ha elegido Pablo para su chica. Según 'Hola', se trata de un anillo de oro blanco de 18 quilates engastado con un zafiro talla oval y una orla de diamantes talla brillante, de la colección Big Three. Pertenece a una de las colecciones más icónicas de Suarez, compuesta por zafiros, rubíes y esmeraldas muy especiales. El zafiro central del anillo está, además, rodeado por una orla de diez diamantes blancos talla brillante con un total de 0,64 quilates. La piedra protagonista de este anillo de pedida es un zafiro azul talla oval, con un peso de 1,94 quilates. Este azul intenso se clasifica en la escala de color como 'Royal Blue'. De hecho, como su propio nombre indica, está íntimamente ligado a la realeza y personas tan relevantes en la historia como Diana de Gales han llegado a lucir un anillo de compromiso similar al que hoy lleva en su mano María Pombo.

La publicación ha acumulado en unas horas más de 14.000 mensajes de felicitación y más de 186.000 likes, entre ellos los de Sara Carbonero, Cristina Pedroche, Laura Escanes o sus compañeros de profesión.



¡Estamos deseando que nos cuenten cómo ha sido esa pedida! y saber todos los detalles del gran día! Enhorabuena, chicos.