Desde que saliera a la luz el divorcio entre Kiko Matamoros y Makoke hay diversidad de opiniones al respecto. Aunque ellos y su familia están atravesando momentos complicados, no todos han querido hablar sobre el tema, de hecho hasta ahora la única que lo había hecho era Laura Matamoros, defendiendo a su padre con uñas y dientes. Pero ya hay alguien más que ha dado su opinión, y no le va a hacer precisamente gracia a Kiko Matamoros. Su hijo, Diego, se ha unido a las opiniones más críticas contra la pareja. Y es que entre todos sus seguidores hay quienes piensan que todo esto de la separación no es más que un montaje para ganar dinero. Y sí, Diego esta con ellos... ¡Qué fuerte!

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Un reportero de 'Sálvame' ha podido hablar con Diego Matamoros 'off the record' y éste le ha confesado que "a mi me suena a que es todo por sacar dinero". Además, el programa ha asegurado que Kiko ha pasado la noche fuera del domicilio familiar y ha dormido en casa de su hija Laura.