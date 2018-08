"Se acabó. Tengo tres ex esposas. Simplemente no lo veo", confesaba Caitlyn Jenner hace unos años, después de su transición. Y es que desde que dejó de ser Bruce Jenner, el padre de las hermanísimas no se veía junto a otra mujer. Sin embargo eso parece haber cambiado. A finales del pasado año se rumoreaba que Caitlyn sale con Sophia Hutchins, una joven transgénero de 21 años de quien no se separa. Y ya son dos veranos desde que la pareja se dejara ver junta por primera vez, y sus muestras de cariño son cada vez más frecuentes, así que su relación es más que evidente. Sin ir más lejos, anoche la ex atleta olímpica de 68 años disfrutó de una romántica cena junto a ella en un conocido restaurante de California.

Gtres

"Hacemos muchas cosas juntas. Somos inseparables", confesaba Caitlyn en una reciente entrevista en la que se mostró tímida respecto a su relación con la aspirante a modelo, que vive con ella en su complejo de Malibú.



Cuando se le preguntó si Sophia era su novia, Caitlyn le dijo a la revista Variety: "No vamos a entrar en eso. Pero estamos muy cerca".