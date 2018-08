"Impactadas", esa es la palabra que han compartido Paz Padilla y su hija Anna tras un viaje que ha cambiado sus vidas. La actriz y presentadora ha ultimado sus días de vacaciones por todo lo alto. Puso hace unos días, junto a su hija y su chico, rumbo a Myanmar (Birmania), para vivir una experiencia que, sin duda, no van a olvidar. "Un monasterio donde viven 1500 monjes es de lo mas impactante que he visto en este viaje", confiesa Anna en sus redes sociales, "en total en Mandalay hay 60000 y en todo Myanmar 300000 monjes. Se despiertan a las 4:30h y comen a las 10:00 porque a partir de las 12:00 no pueden comer nada. Viven de las donaciones. Los monjes pueden aceptar donaciones todos los días de la semana, en cambio las monjas solo un día", añade.

Paz Padilla, por su parte, se ha mostrado igual de impactada con la vida de estos monjes; "Una de las cosas que más me ha impactado de mi viaje a Myanmar han sido los niños monjes y las niñas monjas, muchos son huérfanos o de familia muy pobres, eso marcará sus vidas".



Además, se ha mostrado muy agradecida con los que la han acompañado en la experiencia; "gracias!!! Porque he vivido momentos que nunca olvidaré y que me hacen pensar que la vida puede ser mucho más de lo que podemos ver", escribe.

