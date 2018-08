Apolonia Lapiedra asegura haber mantenido relaciones sexuales completas con Omar Montes

¡Qué tiemble Chabelita que vienen curvas! Apolonia Lapiedra por fin ha confesado todos los detalles de su encuentro sexual con Omar Montes. Sí, porque lo que los besos del videoclip del novio de Isa Pantoja no eran ficción, hubo calentón y los jóvenes fueron mucho más allá de unos simples besos en la piscina. La actriz para adultos ha asegurado a María Patiño que mantuvo relaciones íntimas completas con Omar Montes. Además asegura que la grabación del videoclip no tuvo lugar hace cuatro meses como ha dicho Javi, el mejor amigo de Omar Montes. El videoclip se grabó hace un mes y mientras estaban rodando, Chabelita llamó varias veces a Omar "aunque en ese momento no eran pareja".

"Estaba yo delante cuando llamó y él le decía que se tranquilizara. A Omar no le hacía gracia que ella estuviera cabreada, pero entonces no estaban juntos, sino conociéndose", explicó Apolonia, que vestida con el mismo bikini que en el videoclip recreó las escenas más calientes con Omar Montes en la piscina.



Según confesó la actriz, Javi, el mejor amigo de Omar es un buen chaval pero miente. "No hará ni un mes de la grabación del videoclip... Además Isa estaba con otro en Matalascañas, así que...", dijo Apolonia.