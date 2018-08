El próximo capítulo de 'Las Campos' nos dejará ver como entran en quirófano para someterse a algún que otro retoque estético. Y con motivo de estos cambios físicos, Carmen Borrego se ha atrevido a hablar sobre sí misma, abriéndose en canal en 'Sálvame', hablando sin tapujos de lo que piensa de su físico. Ha confesado que no se siente una mujer acomplejada, es más, cree que nunca ha tenido complejos como tal, pero sí hay cosas de sí misma que no le gustan. ¿Lo que menos le agrada? Su estatura, un 'complejo' que se acrecentó en su adolescencia pero que no le quita el sueño. Pero también le ha resultado inevitable compararse con su hermana Terelu, sobre todo en el tema del peso.

Ella ha asegurado que "no soy de mucho comer pero cada uno tiene una genética" y que "he envidiado físicamente a mi hermana", y es que siempre ha pensado que Terelu es mucho más delgada que ella. Aunque confiesa que "he visto fotos de cuando éramos jóvenes y he visto que estábamos más o menos igual, lo que pasa es que la constitución de Terelu era muy distinta a la mía. Terelu es de pierna más larga y superdelgada, como la de Alejandra".

Además, Carmen se ha mostrado muy emocionada porque esta noche Terelu Campos se reincorpora al trabajo. Ofrecerá en 'Sábado Deluxe' su primera entrevista después del paréntesis forzado por la operación a la que se sometió en julio debido a un segundo cáncer de pecho, lo que supone su regreso televisivo.