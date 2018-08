El verano de Terelu Campos comenzó como una etapa de descanso y recuperación después de que el pasado 11 de julio tuviera que someterse a una nueva intervención quirúrgica debido al diagnóstico de un segundo cáncer de mama. Tras su operación, la colaboradora ha decidido volver a los platós y reincorporarse el trabajo. Pero antes de hacerlo se ha sentado en 'Sábado Deluxe' para contar cómo ha vivido estas duras semanas. "Vivía con la esperanza de poder evitar la quimioterapia", confiesa, aunque asegura sigue teniendo miedo, porque "todavía queda un camino muy complicado". La peor de las incertidumbres para Terelu siempre ha sido saber si tiene predisposición genética a padecer cáncer, es por eso que se ha sometido a un 'test genético', y el resultado es que "no tengo nada genético", por lo que "no puedo transmitirle nada genético a mi hija, que es lo único que me importaba".

Pese a esta buena noticia, el miedo no se le quita, pues su cuerpo ha sufrido ya cáncer dos veces, por eso, aunque el resultado haya sido positivo, ella ha tomado la decisión de volver a hablar con todos sus médicos para decidir si someterse a una doble mastectomía o no.

"Quiero no vivir con miedo y eso pasa porque mis pechos estén fuera de mi cuerpo", asegura. "Nadie me asegura que no vaya a volver a pasar", añade. Lo que tiene, decida lo que decida, es el apoyo de su madre, María Teresa. Ella misma ha querido entrar, a través del teléfono, en el programa para apoyar a su hija; "Comprendo cómo lo ha pasado y lo está pasando hasta que se sepa la decisión, pero si eso sirve para vivir sin miedo hay que hacerlo". Y le ha trasmitido todo su cariño; "Te quiero mucho, mucho, mucho hija".

"No ha sido el mejor verano de mi vida porque siempre teníamos el corazón pendiente de cómo se resolvía el asunto", confiesa María Teresa. Y también ha aprovechado su conexión para desmentir la noticia de que el motivo de la venta de su casa sea para ayudar económicamente a Terelu.