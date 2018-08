A Terelu Campos le brilla la mirada casi tanto como su sonrisa, y es que además de haber recibido buenas noticias respecto a su segundo cáncer de mama, la colaboradora de televisión podría estar muy ilusionada gracias al amor. Ella misma daba la bienvenida al nuevo año pidiendo "amor para todos" porque aseguraba que este 2018 es "el año del amor", y todo apunta a que podría haberse cumplido para ella. Muchos son los rumores que señalan que Terelu habría retomado su relación con Salvador Pérez, un abogado con el que ya salió en 2010 y con quien se ha dejado ver en varias ocasiones este verano. Aunque ha confesado, en su paso por 'Sábado Deluxe', no tener, ahora, como prioridad en su vida el amor, no ha negado lo evidente y es que ve a su ex mucho más que antes.

"Hay una realidad y es que veo mucho a Salva este verano", asegura Terelu, pero no quiere ponerle nombre, al menos de momento, "ahora mismo no se puede definir lo que está pasando entre nosotros". "La relación que yo tengo con Salva es la que queremos en cada momento", confiesa.