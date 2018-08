"Desde que me quite el DIU el 23 de junio no tengo la regla", confesaba María Lapiedra en 'Sábado Deluxe'. Es por eso que el programa le ha facilitado a la novia de Gustavo González un 'predictor', y así comprobar, en pleno directo, si está embarazada o debería ir al ginecólogo por otros motivos. ¿Está esperando una mini pascualina o un mini Gus? Ha confesado que ambos estarían encantados con la noticia, sobre todo si se tratara de una niña, para quien ya han pensado, incluso, un nombre... ¡Se llamaría Gala! La actriz se ha metido en el baño, bajo la atenta mirada de algunas de las colaboradoras del programa para cerciorarse de que se tratara, realmente, de su pis. Dicho y hecho, y el resultado del test ha sido...

¡NEGATIVO! Por ahora los peques van a tener que esperar... Aunque lo cierto es que no es la primera vez que María y Gustavo tienen un 'susto' de este tipo, ella misma ha confesado que hace 8 años, justo cuando empezó a tener relaciones con él, tuvo que someterse a un 'test'.

Aunque algunos de los colaboradores del programa se preguntan por qué tantas prisas por ser padres, ella lo tiene claro; "Para qué vamos a esperar, con la edad que tenemos", confiesa María.

Una pena pareja, ellos aseguran que "seguiremos intentándolo"... ¡Ánimo!