En la última entrega de 'Las Campos' fuimos testigo de cómo Terelu y Carmen Borrego vivían una desafortunada anécdota con la hija de Edmundo Arrocet, María Gabriela, que se negó a comer con ellas. Un acto que hubiera pasado inadvertido si no fuera por la revelación de Borrego, que explicó cómo vivió que la hija de Bigote no quisiera verla ni a ella ni a su hermana Terelu. Ante la decisión de María Gabriela, Carmen se mostró rotunda: "Creo que María Gabriela, la hija de Edmundo, se equivocó", sentenciaba. Pero no ha sido hasta ahora cuando María Teresa Campos ha dado su opinión al respecto. Ha sido durante su intervención en 'Sábado Deluxe', donde ha querido lanzar un tierno mensaje de apoyo a su hija tras el duro verano vivido por su segundo cáncer, donde la matriarca del clan Campos ha aprovechado para hablar sobre el polémico momento.

La periodista asegura que se enteró de lo sucedido hace tan solo unos días, y que se quedó absolutamente "sorprendida", pero no quiere ir mucho más allá en sus declaraciones ya que se trata de la hija de su chico.

El motivo de que no se haya enterado hasta ahora es que sus hijas quisieron ocultárselo para evitar "amargarle el día", aunque ninguna de las hermanas pudo entender la decisión de la hija de Edmundo.